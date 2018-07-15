22 случая, когда оптическая иллюзия чуть не довела людей до приступа

Знакомо ли вам чувство всепоглощающего ужаса, которое охватывает вас, когда вы внезапно видите тень от дерева в окне или непонятный силуэт на кровати? Человеческое зрение склонно видеть лица даже в неживых объектах, поэтому невинная ветка может показаться нам лапой чудовища, а заколка на диване вдруг обретёт силуэт паука. Пользователи соцсетей поделились случаями, когда обыденные вещи вдруг превращались в жуткие образы из-за оптической иллюзии и пугали их почти до сердечного приступа.

1. «Я оставил свои ботинки возле задней двери. Когда я выходил на улицу, у меня почти случился сердечный приступ»

2. «Этот парализующий момент, когда ты забываешь, как дышать, потому что чертовски напуган… Я положила на диван заколку для волос и забыла об этом»

3. «Я вошла в свою комнату и обмерла от страха. Только спустя несколько жутких секунд я поняла, что это не чьё-то тело на кровати, а мои подушки и одеяло запутались»

4. «Я увидел мёртвую голову на пляже после урагана „Сэнди“»

5. «Прошлой ночью я спал в доме моей мамы, и это напугало меня больше, чем я готов признать»

6. «Моя жена бросила одеяло на стул, чтобы оно высохло, и заставила меня испытать приступ леденящего ужаса»

7. «У меня случился мини-приступ, когда я посмотрел вверх на батут и увидел это. Она думала, что это смешно»

8. «Мне нужно найти урода, который повесил эту „леди“ и почти довёл меня до инфаркта…»

9. «Способ, которым мой друг решил посушить обувь, немного меня напугал. Я подумал, что это он повис из окна 11-го этажа»

10. «Каждый раз, когда я поздно возвращаюсь домой, вырезанный из картона человек в соседском окне даёт мне сумасшедший всплеск адреналина»

11. «Я увидел это во дворе дома друзей и перепугался до смерти»

12. «Пришёл домой поздно и увидел нечто, сидящее на краю моей кровати. Теперь я знаю, каково это — оцепенеть от страха»

13. «Я увидел на крыше женщину в платье, которая собиралась прыгнуть. И позвонил 911. Это оказался зонтик»

14. «Однажды я вернулся домой пораньше и увидел странную фигуру, стоящую в моём окне. В ужасе я позвонил в полицию, и они обыскали мой дом. Виновник? Моя вешалка для белья!»

15. «Съел пачку грецких орехов, а потом случайно заметил это… Почти схлопотал сердечный приступ»

16. «Моя мама постирала мой плащ и повесила его в моей комнате, видимо для того, чтобы довести меня до истерики»

17. «Вздрогнул, когда посмотрел. Что это было?!»

18. «Тень от этого дерева чертовски меня напугала»

19. «Когда твоя лампа хочет тебя убить»

20. «Напугался до смерти этим утром»

21. «Увидел чьи-то ноги, торчащие из кучи мусора. Почти заработал сердечный приступ, прежде чем понял, что это манекен…»

22. «Повесил свои рыболовные сапоги в подвале. До смерти напугал свою жену, когда она пошла туда»

А вам случалось пугаться обыкновенных вещей, которые прикидываются жуткими монстрами?