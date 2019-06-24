Вузы отучат от бюджета

К 2024 году число финансируемых из бюджета мест в российских вузах уменьшится на 17%, а число абитуриентов станет выше на 15%, так что шансы получить высшее образование за счет государства упадут на четверть. Такие данные содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

«Конкурс на „бюджет“ в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4», — пишет со ссылкой на правительственный доклад газета «Известия».

Увеличение числа поступающих главным образом связано не с демографическим фактором (увеличением численности оканчивающих школу), а с целевым ростом числа иностранных абитуриентов. Рост количества студентов из других государств как минимум вдвое — до 425 тысяч человек — предусмотрен нацпроектом «Образование», отмечает издание.



В отдельных учебных заведениях ситуация может быть иной. Например, в СПбГУ в этом году отмечается обратная тенденция — число бюджетных мест немного выросло, а число обучающихся на договорной основе, наоборот, резко сократилось. Также число студентов-«бюджетников» увеличилось в НИУ ВШЭ, кроме того там есть устоявшаяся практика приема на места за счет средств вуза. Не ожидают сокращения бюджетных мест и в ректорате МФТИ.

Новость прокомментировал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. «На самом деле, количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах. Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше», — заявил депутат.

Напомним, к 2021 году российские вузы планируют начать выдавать выпускникам дипломы в электронном виде, но в пяти высших учебных заведениях новую модель опробуют уже в этом году. Ожидается, что электронный диплом станет частью цифрового портфолио, где будут учтены практики, спортивные достижения, участие в научных исследованиях, а также курсы повышения квалификации. Доступ к этой информации будут иметь работодатели.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что ждет сегодняшних российских студентов на рынке труда и почему высшее образование становится все менее качественным и доступным.