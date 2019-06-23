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МИД Украины пригрозил России «новой волной давления»

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© AP/TASS

© AP/TASS

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил Москве «новой волной давления» на международных площадках.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, давление начнется после 25 июня.

В интервью украинскому Пятому каналу министр заявил, что «это произойдет, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков».

Климкин добавил, что давление будет «краткосрочным и среднесрочным», отмечает РЕН ТВ.

Напомним, 25 ноября прошлого года в Керченском проливе были задержаны украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые, по заявлению Москвы, вторглись в российские территориальные воды. 

Российские пограничники задержали 24 моряка украинских ВМС, доставив корабли в порт Керчи. 

В настоящее время все задержанные украинцы находятся под арестом в московских СИЗО. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ. Украинские моряки объявили себя военнопленными.

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