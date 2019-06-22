Фейки недели: китаец возил туристов в Челябинск, выдавая его за Чернобыль

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Как Ляо Гаоминг возил китайских туристов в Чернобыль

Одним из самых смешных фейков уходящей недели стала новость о предприимчивом китайце Ляо Гаоминге. Он якобы возил туристов из Поднебесной в Челябинск и Копейск, выдавая эти города за Чернобыль.

Первым информацию опубликовал сайт «Панорама». Как известно, данный ресурс специализируется на сатирических «утках». Однако журналисты, похоже, об этом забили. Новость о наглом китайце разошлась не только в социальных сетях, но и в официальных СМИ. А «Комсомольская правда в Украине» включила Ляо Гаоминга в «топ-5 людей, которые нас удивили».



Кстати, туроператоры полагают, что такое направление, как Чернобыль, невыгодно экономически: приключенческие путешествия в зоны техногенных катастроф пользуются популярностью лишь у небольших групп туристов.

Убийство помощника Дениса Пушилина

В Сети появилась информация об убийстве в Киеве бывшего помощника главы ДНР Дениса Пушилина Александра Лаврентьева, которого украинские спецслужбы связывают с ликвидацией экс-руководителя Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Сообщение было признано недостоверным и в Донбассе, и на Украине. Это стало понятно благодаря опубликованной фотографии с «места преступления». На ней можно увидеть деревья без листвы и оперативников в утепленной одежде, хотя в Киеве сейчас тридцатиградусная жара.

Информацию о смерти Лаврентьева распространил telegram-канал «Незыгарь». Авторы канала отмечают, что ранее СБУ опубликовала запись, на которой помощник Пушилина, находясь в Турции, обсуждает организацию убийства Александра Захарченко.

Ужасная катастрофа в Амурской области

Жители Амурской области постят в социальных сетях видеоролик об ужасной катастрофе на одном из строительных объектов местного газоперерабатывающего завода. На видео — обломки обрушившегося козырька. В комментарии к ролику отмечается, что под завалами находятся люди.

В Амурском ГПЗ это сообщение опровергли. Как заявили в пресс-службе предприятия, заснятое на видео ЧП произошло в конце мая в Ленинградской области — рухнули конструкции, которые строители использовали для сооружения зрительских трибун для Формулы-1.