Экс-мэра Чебоксар приговорена к пяти годам за помощь бизнесу супруга

Генеральному директору страховой компании АО «СК «Чувашия-Мед» Ирине Клементьевой, ранее занимавшей пост мэра Чебоксар, вынесен обвинительный приговор по двум статьям: «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление полномочиями».

Ленинский районный суд Чебоксар приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Следствием установлено, что с 2011 года по 2017 год Клементьева с целью хищения денежных средств совершала выплаты по фиктивным трудовым договорам и оплачивала услуги, которые фактически оказывались частному медицинскому центру, владельцем которого являлся ее муж.

Кроме того, за счет средств организации она оплачивала командировку, не связанную с деятельностью компании. Совокупный ущерб от ее противоправных действий превысил 20 млн рублей, сообщается на сайте СК РФ.

С целью возмещения растраченных средств суд наложил арест на имущество Клементьевой, включая денежные средства, три квартиры в Чебоксарах и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Ранее Басманный суд Москвы постановил арестовать до 13 августа главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого в получении взятки в особо крупных размерах.