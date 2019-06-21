Обвиняемого в убийстве экс-главу Раменского района арестовали повторно

Бабушкинский суд Москвы принял решение повторно арестовать бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, которого обвиняют в убийстве его любовницы Евгении Исаенковой.

Кулакову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и семь суток, сообщает News.ru.

Таким образом, обвиняемому придется находиться под арестом как минимум до 7 июля.

Как передает ТАСС, защита ходатайствовала об избрании Кулакову меры пресечения, не связанной с лишением свободы, поскольку у обвиняемого появилось алиби. Адвокат предоставил суду протоколы допросов семьи Кулакова и консьержки, подтверждающие, что в ночь убийства он находился дома.

Однако согласно протоколу осмотра места происшествия, экспертизе тела Исаенковой и заключениям экспертов, вина Кулакова подтверждается, считает следствие.

Следователь также заявил, что Кулаков намеревался скрыться в Белоруссии. При этом не были не представлены билеты или другие доказательства. Утверждение следователя основывалось лишь на данных оперативно- розыскных мероприятий, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что 1 июня Бабушкинский суд арестовал Кулакова до 7 июля, однако Мосгорсуд отменил это решение и вернул ходатайство следствия об аресте на пересмотр.

Напомним, Кулакова задержали 31 мая по подозрению в убийстве зампредседателя Общественной палаты Раменского района 39-летней Евгении Исаенковой. Следствие полагает, что в ночь на 2 мая Кулаков задушил ее в салоне автомобиля.