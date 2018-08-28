Житель Воронежа выстрелил в живот 4-летнему мальчику
- 21 июня 2019, 20:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На территории гаражно-строительного кооператива в Советском районе Воронежа мужчина выстрелил в 4-летнего мальчика.
В больнице ребенку сделали операцию, в результате которой из живота была извлечена пуля, предположительно — от пневматического пистолета.
В настоящее время малыш находится в реанимации.
Стрелявший в ребенка 42-летний мужчина уже задержан. Следователям предстоит выяснить, за что тот хотел убить мальчика.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, этого гражданина уже ранее судили за незаконный оборот наркотиков.
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