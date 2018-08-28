найти ×
   
  • USD -0.26
    63.13
  • EUR -0.20
    71.35
СохранитьСохранено0
×

-2012555

Житель Воронежа выстрелил в живот 4-летнему мальчику

Small f1a6d446e0
© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

На территории гаражно-строительного кооператива в Советском районе Воронежа мужчина выстрелил в 4-летнего мальчика.

В больнице ребенку сделали операцию, в результате которой из живота была извлечена пуля, предположительно — от пневматического пистолета.

В настоящее время малыш находится в реанимации.

Стрелявший в ребенка 42-летний мужчина уже задержан. Следователям предстоит выяснить, за что тот хотел убить мальчика.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, этого гражданина уже ранее судили за незаконный оборот наркотиков.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
102827читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
123120432читать позжечитаю позже

главное

|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

25021591читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

7124263читать позжечитаю позже