Житель Воронежа выстрелил в живот 4-летнему мальчику

На территории гаражно-строительного кооператива в Советском районе Воронежа мужчина выстрелил в 4-летнего мальчика.

В больнице ребенку сделали операцию, в результате которой из живота была извлечена пуля, предположительно — от пневматического пистолета.

В настоящее время малыш находится в реанимации.

Стрелявший в ребенка 42-летний мужчина уже задержан. Следователям предстоит выяснить, за что тот хотел убить мальчика.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.



Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, этого гражданина уже ранее судили за незаконный оборот наркотиков.