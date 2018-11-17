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Страны-участницы Олимпийских Игр нарисовали в виде аниме-персонажей

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  • 21 июня 2019, 19:09
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 24 июля 2020 года. Токио уже готовится принять тысячи гостей из разных стран и рассказать о своих обычаях и культуре. Творческие люди делают это на свой лад. Так японский художник решил нарисовать страны-участницы следующей Олимпиады в виде аниме-персонажей, очень популярных в Стране восходящего солнца. Давайте посмотрим!

1. Япония

2. Бразилия

3. США

4. Аргентина

5. Вьетнам

6. Швеция

7. Германия

8. Россия

9. ЮАР

10. Австралия

11. Испания

12. Финляндия

13. Канада

14. Малайзия

15. Южная Корея

16. Великобритания

17. Норвегия

18. Италия

19. Дания

20. Франция

21. ОАЭ

22. Индонезия

23. Голландия

24. Бельгия

25. Турция

26. Мексика

27. Швейцария

28. Таиланд

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