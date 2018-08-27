20 своеобразных комиксов о драконе, которому приходится жить среди людей

Дракон Феррагус Слэквирм живёт рядом с людьми и изо всех сил пытается с ними взаимодействовать, у него есть сестра с не менее сложным именем Хильдегард Гретчвирм, воображаемый мёртвый друг сэр Трупяшкин и своеобразное чувство юмора. Этот огнедышащий зверь очень похож на человека — ленивый, азартный, беспокойный. Создал дракошу художник Джош Райт (Josh Wright), а комиксы о его приключениях перевели на русский язык Андрей Винник и Dragonking737. Давайте знакомиться!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Вам понравилось?