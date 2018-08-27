20 своеобразных комиксов о драконе, которому приходится жить среди людей
- 21 июня 2019, 13:34
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Дракон Феррагус Слэквирм живёт рядом с людьми и изо всех сил пытается с ними взаимодействовать, у него есть сестра с не менее сложным именем Хильдегард Гретчвирм, воображаемый мёртвый друг сэр Трупяшкин и своеобразное чувство юмора. Этот огнедышащий зверь очень похож на человека — ленивый, азартный, беспокойный. Создал дракошу художник Джош Райт (Josh Wright), а комиксы о его приключениях перевели на русский язык Андрей Винник и Dragonking737. Давайте знакомиться!
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