Алибасова решили проверить на содержание психотропных веществ

У продюсера Бари Алибасова, которого уже выписали из больницы, взяли анализы на психотропные вещества.

Как рассказал РЕН ТВ его представитель Вадим Горжанкин, это произошло после конфликта, разразившегося 20 июня в квартире музыканта в Мерзляковском переулке.

Врач-диетолог Марият Мухина, называющая себя лечащим врачом Алибасова, заявила, что его насильно удерживают в доме и неправильно лечат.

В результате Алибасов вызвал полицию. Однако, когда стражи порядка приехали на вызов, он стал утверждать, что его никто не удерживает и попросил не беспокоить соседей по подъезду.

Кроме того, Алибасов завил, что Мухина — не его лечащий врач и виновата в его плохом самочувствии. По его словам, реабилитация протекает не так, как прогнозировали медики из НИИ имени Склифосовского, где он проходил лечение.

После этого у продюсера и решили взять анализы на психотропные вещества, сказал телеканалу Грожанкин. Результаты экспертизы станут известны в ближайшее время.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы, Марият Мухина не работает в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее появилась информация о том, что Алибасов вычеркнул своего сына из завещания и лишил его наследства из-за слухов о том, что тот пытался заработать на его болезни.

Напомним, основатель группы «На-На» Бари Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, выпив вместо сока жидкость для прочистки труб «Крот».



Его госпитализировали в институт Склифосовского, где на время ввели в искусственную кому.

Накануне Алибасов впервые после отравления дал интервью федеральным телеканалам, невнятно рассказав о том, как побывал в коме, и спев на камеру фрагмент романса «Гори, гори, моя звезда». Пиар-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин пояснил журналистам, что продюсер пока находится под действием седативных препаратов и «еще не пришел в себя».

Ранее он сообщил, что Алибасова выписали из больницы и вскоре планируют отправить на реабилитацию в Казахстан. По словам Горжанкина, Алибасов самостоятельно ходит, говорит и уже строит рабочие планы, хотя совсем недавно находился в тяжелом состоянии.