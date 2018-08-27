Алибасова решили проверить на содержание психотропных веществ
- 20 июня 2019, 19:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
У продюсера Бари Алибасова, которого уже выписали из больницы, взяли анализы на психотропные вещества.
Как рассказал РЕН ТВ его представитель Вадим Горжанкин, это произошло после конфликта, разразившегося 20 июня в квартире музыканта в Мерзляковском переулке.
Врач-диетолог Марият Мухина, называющая себя лечащим врачом Алибасова, заявила, что его насильно удерживают в доме и неправильно лечат.
В результате Алибасов вызвал полицию. Однако, когда стражи порядка приехали на вызов, он стал утверждать, что его никто не удерживает и попросил не беспокоить соседей по подъезду.
Кроме того, Алибасов завил, что Мухина — не его лечащий врач и виновата в его плохом самочувствии. По его словам, реабилитация протекает не так, как прогнозировали медики из НИИ имени Склифосовского, где он проходил лечение.
После этого у продюсера и решили взять анализы на психотропные вещества, сказал телеканалу Грожанкин. Результаты экспертизы станут известны в ближайшее время.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы, Марият Мухина не работает в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Ранее появилась информация о том, что Алибасов вычеркнул своего сына из завещания и лишил его наследства из-за слухов о том, что тот пытался заработать на его болезни.
Напомним, основатель группы «На-На» Бари Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, выпив вместо сока жидкость для прочистки труб «Крот».
Его госпитализировали в институт Склифосовского, где на время ввели в искусственную кому.
Накануне Алибасов впервые после отравления дал интервью федеральным телеканалам, невнятно рассказав о том, как побывал в коме, и спев на камеру фрагмент романса «Гори, гори, моя звезда». Пиар-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин пояснил журналистам, что продюсер пока находится под действием седативных препаратов и «еще не пришел в себя».
Ранее он сообщил, что Алибасова выписали из больницы и вскоре планируют отправить на реабилитацию в Казахстан. По словам Горжанкина, Алибасов самостоятельно ходит, говорит и уже строит рабочие планы, хотя совсем недавно находился в тяжелом состоянии.
Войти через социальные сети: