Сыну генерала ФСБ вынесли приговор по делу о наркотиках

Сына экс-главы Центра общественных связей ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о наркотиках.

«Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима», — сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Александр Иванов.

Следствием и судом было установлено, что 10 августа 2018 года Евгений Зданович купил у неустановленного лица 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны, а затем расфасовал вещества в упаковки разного веса с целью незаконного сбыта. В тот же день он был задержан, а позднее суд постановил его арестовать.

Как отмечает агентство, Александр Зданович возглавлял Центр общественных связей ФСБ с 1996 по 1999 год, а в 2002 году входил в оперативный штаб по освобождению заложников, захваченных террористами в здании столичного Театрального центра. Он также является профессором кафедры истории Академии ФСБ.