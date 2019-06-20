В ДТП в Осло погиб российский дипломат
- 20 июня 2019, 12:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В норвежской столице Осло в автомобильной аварии погиб сотрудник российского торгового представительства, сообщается на официальной странице посольства РФ в Норвегии в Facebook.
В сообщении говорится, что ДТП, в котором погиб россиянин, произошло в условиях плохой видимости и непогоды.
Отмечается, что родственники погибшего оповещены о трагическом инциденте.
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