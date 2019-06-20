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В ДТП в Осло погиб российский дипломат

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© ZUMAPRESS.com/TASS

© ZUMAPRESS.com/TASS

В норвежской столице Осло в автомобильной аварии погиб сотрудник российского торгового представительства, сообщается на официальной странице посольства РФ в Норвегии в Facebook.

В сообщении говорится, что ДТП, в котором погиб россиянин, произошло в условиях плохой видимости и непогоды.

Отмечается, что родственники погибшего оповещены о трагическом инциденте.

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