В ДТП в Осло погиб российский дипломат

В норвежской столице Осло в автомобильной аварии погиб сотрудник российского торгового представительства, сообщается на официальной странице посольства РФ в Норвегии в Facebook.

В сообщении говорится, что ДТП, в котором погиб россиянин, произошло в условиях плохой видимости и непогоды.

Отмечается, что родственники погибшего оповещены о трагическом инциденте.

