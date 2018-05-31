Полиция задержала мужчину, укравшего в Москве 190 телефонов

Полиция задержала 28-летнего мужчину, укравшего из салона сотовой связи на северо-западе Москвы 190 мобильных телефонов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Кража произошла в салоне, расположенном на улице Маршала Бирюзова.

По данным полиции, вор подобрал ключ к замку и, отключив сигнализацию, проник в помещение.

Сумма причиненного салону ущерба составила около 4,3 миллиона рублей.

Совершив кражу, мужчина уехал из Москвы. Однако спустя пять дней сотрудники полиции задержали его в Санкт-Петербурге.

Часть украденного была обнаружена на одном из радиорынков столицы, остальные телефоны изъяли у гражданина, которому вор успел их продать.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщается на сайте МВД РФ.