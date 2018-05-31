найти ×
   
  • USD
    63.98
  • EUR
    71.64
СохранитьСохранено0
×

00391

Полиция задержала мужчину, укравшего в Москве 190 телефонов

Small default
© wikipedia.org

© wikipedia.org

Полиция задержала 28-летнего мужчину, укравшего из салона сотовой связи на северо-западе Москвы 190 мобильных телефонов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Кража произошла в салоне, расположенном на улице Маршала Бирюзова.

По данным полиции, вор подобрал ключ к замку и, отключив сигнализацию, проник в помещение.

Сумма причиненного салону ущерба составила около 4,3 миллиона рублей.

Совершив кражу, мужчина уехал из Москвы. Однако спустя пять дней сотрудники полиции задержали его в Санкт-Петербурге.

Часть украденного была обнаружена на одном из радиорынков столицы, остальные телефоны изъяли у гражданина, которому вор успел их продать.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщается на сайте МВД РФ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
15035994читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7295025читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

161541306читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

464051217читать позжечитаю позже