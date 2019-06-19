Объявлен кастинг на роль президента Украины в шоу «Вечерний Квартал»
- 19 июня 2019, 20:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Студия «Квартал 95» объявила о поиске актера, способного пародировать президента Украины в шоу «Вечерний Квартал».
«Теперь, когда художественный руководитель „Квартала“ и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене», — сообщается на сайте проекта.
В связи с этим было принято решение провести народный кастинг. При этом отмечается, что принять в нем участие может любой желающий.
Создатели шоу надеются найти пародиста, способного «показать Зеленского так, что поверят не только близкие, но и охранники на проходной администрации президента».
Победитель конкурса примет участие в съемках концерта «Вечернего Квартала», говорится в сообщении.
Как отмечает ТАСС, нынешний президент Украины Владимир Зеленский, а также Борис и Сергей Шефиры основали студию «Квартал 95» в 2003 году на базе одноименной команды КВН из города Кривой Рог. Ранее Зеленский сам исполнял пародии на своих предшественников.
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