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Объявлен кастинг на роль президента Украины в шоу «Вечерний Квартал»

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© kvartal95.com

© kvartal95.com

Студия «Квартал 95» объявила о поиске актера, способного пародировать президента Украины в шоу «Вечерний Квартал».

«Теперь, когда художественный руководитель „Квартала“ и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене», — сообщается на сайте проекта.

В связи с этим было принято решение провести народный кастинг. При этом отмечается, что принять в нем участие может любой желающий.

Создатели шоу надеются найти пародиста, способного «показать Зеленского так, что поверят не только близкие, но и охранники на проходной администрации президента».

Победитель конкурса примет участие в съемках концерта «Вечернего Квартала», говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, нынешний президент Украины Владимир Зеленский, а также Борис и Сергей Шефиры основали студию «Квартал 95» в 2003 году на базе одноименной команды КВН из города Кривой Рог. Ранее Зеленский сам исполнял пародии на своих предшественников.

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