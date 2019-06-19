Парень был в командировке и увидел в камеру танцы своей девушки и собаки

В Сети стало популярным короткое видео, которое опубликовал парень на портале Reddit и подписал его так: «Смотрел записи с видеокамер во время командировки. Когда вдруг…» В кадре сначала темно, а потом загорается свет и мы видим девушку, которая поёт и танцует с собакой, взяв её за две лапы. В конце счастливая парочка обнимается, явно довольная друг другом. Трогательный видеоролик собрал 138 тысяч лайков и свыше 4 миллионов просмотров. Пользователи пытаются понять, как собакам удаётся делать женщин такими счастливыми.

Под роликом больше 2 тысяч комментариев, в которых люди пытаются разобраться, кто кому изменяет и почему девушки так любят собак.

Собака ворвалась и начала танцевать с твоей девушкой?

Нет, девушка ворвалась и начала танцевать со своей собакой.

Они оба ворвались по отдельности и начали танцевать друг с другом!

Извини, парень, собака тебе изменяет.

Моя собака никогда бы этого не сделала :(

Они ВСЕ делают это.

Это видео следовало назвать так: „Мужчина видит жену со своим лучшим другом в своём собственном доме, пока находится в командировке“

Очень трогательно, женись на ней!

Один из пользователей спросил, каким секретом владеют собаки, раз девушки рядом с ними так счастливы. И получил массу разнообразных советов.

Я сижу на скамейке и смотрю на группу собак, которых ласкают женщины, при этом и собаки, и женщины выглядят чертовски счастливыми. Я бы хотел, чтобы собаки поделились со мной своими секретами о том, как мгновенно сделать женщину счастливой.

1. Всегда будь рад видеть её; накидывайся с поцелуями и объятиями.

2. Держи свои глаза и внимание прежде всего на ней. Оставайся настроенным на эмоциональное состояние девушки и учись правильно считывать её состояние (собаки феноменальны в этом).

3. Люби прикасаться к ней и проси её прикасаться к тебе, не сексуально, а ласково, как домашнее животное.

4. Сделай очевидным тот факт, что ты любишь её и хочешь, чтобы она была счастлива.

Играйте глупо, много улыбайтесь, обратите внимание и скажите ей, что она красивая.

Эта рекомендация должна распространяться на все стороны в отношениях.

Простота отношений с собакой не может сравниться со сложностью отношений с человеком. Собаки дают безусловную любовь и эмоциональную поддержку, но мало просят взамен. У людей есть ожидания.

Другие комментаторы задали резонный вопрос, почему парень шпионит за собственной девушкой и знает ли она, что в доме стоят камеры.

Да, это моя девушка, и да, она знает о камерах. Мой дом умный и доступен только через VPN. У неё тоже есть доступ к камерам.

Я не шпионил. Я получил предупреждение о движении в доме, которое произошло после полуночи, охрана отправила сигнал, поэтому я включил видео.

Время от времени мы воспитываем собак из местного гуманного общества, и нам нравится следить за тем, чтобы наша собака Нина (та, что на видео) ладила с приёмной собакой, пока мы на работе. У нас также есть электронная собачья дверь, поэтому у нас должна быть возможность видеть, входят собаки или нет. (У нас есть огороженный двор, и собаки могут входить и выходить по своему усмотрению.)

Моя собака Нина передаёт вам всем привет!

После такого объяснения автор тут же был прощён публикой: «То, что вы включили видео с камеры после того, как получили предупреждение, делает эту историю намного лучше!»

Нашлись и те пользователи, которые погрустили и пошутили при виде умилительных кадров:

Представьте, вы смотрите это и у вас нет собаки.

Представьте, что вы видите это и у вас нет ни собаки, ни девушки.

Представьте, что вы видите это и у вас нет ни собаки, ни девушки, ни дома.

Представьте, что вы смотрите это, а у вас нет ни собаки, ни девушки, ни дома, ни камеры.

Я не могу дождаться, когда у меня будет собака.

Не могу дождаться, когда у меня будет девушка или дом.

Не могу дождаться, когда наберусь смелости, чтобы пригласить кого-нибудь на свидание, чтобы у меня была девушка, дом и собака!

А вы танцуете со своими питомцами? А камеры в доме есть? Что думаете об этой истории?