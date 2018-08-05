Уроженец Средней Азии ударил ножом полицейского в Подмосковье

В подмосковном Фрязино после проверки документов мужчина ударил полицейского ножом в живот.

Как сообщается на сайте ГУМВД РФ по Московской области, оперуполномоченный проверил документы у гражданина, по приметам похожего на подозреваемого в преступлении, и предложил ему проследовать в отдел полиции. После этого злоумышленник нанес стражу порядка удар ножом.

«Сотрудник полиции госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был вскоре задержан. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии.

В настоящее время проводится доследственная проверка.