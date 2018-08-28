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Подростку из Костромской области грозит пять лет за жестокое убийство котят

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Костромской области перед судом предстанет 17-летний юноша, обвиняемый в убийстве трех котят.

Как сообщается на сайте регионального УМВД РФ, в апреле подросток на глазах у несовершеннолетних друзей убил кирпичом трех маленьких котят, которых нашел на обочине дороги в полиэтиленовом пакете.

В полиции о произошедшем узнали из видеозаписи, опубликованной в соцсетях. В результате стражи порядка разыскали участников инцидента.

В отношении подростка, совершившего акт живодерства, возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных». Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Обвиняемый признался в содеянном, заявив при этом, что убил котят исключительно для того, чтобы избавить их от мучений, говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ридус», житель города Лесного Свердловской области был приговорен к одному году лишения свободы в колонии строгого режима за то, что выкинул кота с балкона своей знакомой.

Также сообщалось, что 52-летней жительнице Марий Эл, которая живьем сожгла свою кошку в печи, грозит до пяти лет тюремного заключения.

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