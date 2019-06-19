В России прошли масштабные обыски по делу о финансировании ИГИЛ

Масштабные следственные мероприятия по делу о финансировании международного терроризма проходят сразу в нескольких регионах России.

К работе по розыску преступников подключены ФСБ, ГУЭБ и ПК МВД, Центр «Э» ГУ МВД и ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В частности, обыски прошли в Москве, Московской и Астраханской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане.

В результате в Москве и области задержаны двое подозреваемых в содействии террористам. В ближайшее время им должна быть избрана мера пресечения.

Сейчас устанавливаются конкретные действия, совершенные подозреваемыми, а также проверяется их причастность к другим преступлениям, сообщает СК РФ.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год находившиеся в Сирии граждане РФ — члены международной террористической организации «Исламское государство»* — организовали финансирование боевиков.

Для этого они привлекли жителей Дагестана, которые организовали в российских регионах сбор средств. Ими было собрано около 8 миллионов рублей от более чем 200 граждан.



Как сообщал «Ридус», в мае сотрудники ФСБ задержали в столице мужчину, который перечислил боевикам ИГИЛ* не менее 50 миллионов рублей.

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* запрещенная в РФ террористическая организация

