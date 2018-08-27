найти ×
   
  • USD
    64.34
  • EUR
    72.23
СохранитьСохранено0
×

001671

Журналиста подняли на смех за потребительский терроризм

Small f78f8d6c11
© pixabay.com

© pixabay.com

В популярном среди журналистов и работников медиабизнеса паблике «Медиасрачи 2.0» высмеяли посетителя одного из сетевых кафе, который пожаловался администрации заведения на плохое обслуживание, пригрозив своими связями в СМИ.

«У вас в кафе ошибки по деньгам, что-то не приносят и так далее. Так вот, я заказывал суп из щавеля, который стоит 180 рублей, и индейку, которая стоит 520 рублей, а сняли с карты 880 — это я обнаружил уже позже, когда ушел. Я работаю в СМИ, коллеги — главы PR в двух известных автомобильных брендах, мы, мягко говоря, не очень остались довольны, что нас дурят по счету. В общем, просьба вернуть деньги и предоставить комплименты. Если наш вопрос не урегулируется, оставляю за собой право опубликовать это в крупных изданиях нашей страны», — гласит отзыв, ставший предметом дискуссии в «Медиасрачах».

Представитель администрации кафе пообещал вернуть недовольному клиенту все 880 рублей, но его послание было написано настолько небрежно, что рассмешило подписчиков паблика. Кроме того, они осудили сам подход к разрешению конфликтов, окрестив его «потребительским терроризмом»:

— Может, он работает в СМИ дежурным на входе в редакцию?

— Прямо крупные издания страны поспешат брать эту горячую новость, да.

— Щавелевый суп за 360! Куда так топят-то? Пацан к успеху шел.

— Злые вы! Может быть, эта фраза «Я работаю в СМИ, коллеги — главы PR в двух известных автомобильных брендах» должна говорить о нищенском существовании людей! Денег, мол, на жизнь не хватает, а тут еще за суп два конца заплатили!

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как пользователи Сети высмеяли вид из окна московской квартиры на мусорный полигон.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
102827читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
464051217читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

7124263читать позжечитаю позже

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети27 августа 2018

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

10064385читать позжечитаю позже