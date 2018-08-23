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Судно с украинским экипажем и десятью тоннами гашиша задержали в Испании

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© youtube.com

© youtube.com

В 98 морских милях от испанской Картахены было задержано торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружили 350 тюков с гашишем, общим весом около 10 тонн.

Как сообщает Налоговая служба Испании, все восемь членов экипажа судна оказались украинцами.

Управление морской разведки таможенного контроля заподозрило это судно в незаконной деятельности еще шесть месяцев назад. В итоге за ним была установлена слежка.

В операции принимали участие итальянские, французские и турецкие власти, говорится в сообщении.

Также отмечается, что в прошлом году на этом пути из Северной Африки в Европу было задержано шесть судов и изъято 37 тонн гашиша.

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