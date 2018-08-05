Жители города Серов на собственные средства отремонтировали мост

Следственное управление СК РФ по Свердловской области приступило к проверке информации о том, что жители города Серов на свои деньги отремонтировали мост, который ведет через реку Каква в соседний поселок Чкаловский.

Поводом для проверки послужил ролик, выложенный в Youtube местным журналистом Дмитрием Скрябиным.

Он рассказал о том, что жители Серова уже в третий раз самостоятельно отремонтировали мост через реку, собрав на эти цели 170 тысяч рублей. При этом Скрябин отметил, что мэрия тем временем занималась установкой на въезде в город стеллы с надписью «Я люблю Серов». По словам журналиста, это сооружение оценивается в 2,7 миллиона рублей.

На сайте регионального СУСК сообщается, что следователи проверят информацию о возможной халатности местной администрации и выяснят, поступали ли ранее в ее адрес обращения жителей по поводу ремонта моста и выделялись ли на реконструкцию бюджетные средства.

Также будет изучена финансовая документация мэрии, уточнили в ведомстве.