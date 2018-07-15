Пей с груди: соцсети захватил новый девичий флешмоб

В японском сегменте Твиттера стал популярным пост микроблогерши, которая опубликовала свою фотографию, на которой сидит за ноутбуком, а на груди у неё стоит стакан кофе, который она не придерживает руками. При этом девушка отметила, что ей удалось сделать этот трюк благодаря большой груди.

Это моё личное мнение, но как хорошо, что у меня большая грудь, так я могу работать на компьютере и попивать свой латте одновременно — прокомментировала Hcupadman своё фото.

Публикация японки стала вирусной, набрав около 50 тысяч лайков и 18 тысяч ретвитов, а многие комментаторы решили последовать примеру девушки и тоже опубликовали свои фото и видео со стаканом чая, стоящем на груди.

Флешмоб получил название Hands-Free Bubble Tea challenge, а его участников можно найти по хэштегу

#手放しタピオカ. Вызов приняли в основном девушки.

Некоторые вместо своих фото поделились иллюстрациями и комиксами на эту тему.

А одна девушка показала, как используя природные формы, можно дать отдохнуть спине, на которой висит рюкзак.

Нашёлся и отчаянный мужчина, который тоже решил попробовать держать стакан чая с помощью груди.

А вы поучаствуете в этом челлендже?

К слову, ранее «Ридус» писал, как в интернете поделились самыми дурацкими и смешными способами держать стакан. И такого вы наверняка ещё не видели!