Пей с груди: соцсети захватил новый девичий флешмоб
- 18 июня 2019, 18:55
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В японском сегменте Твиттера стал популярным пост микроблогерши, которая опубликовала свою фотографию, на которой сидит за ноутбуком, а на груди у неё стоит стакан кофе, который она не придерживает руками. При этом девушка отметила, что ей удалось сделать этот трюк благодаря большой груди.
Это моё личное мнение, но как хорошо, что у меня большая грудь, так я могу работать на компьютере и попивать свой латте одновременно — прокомментировала Hcupadman своё фото.
Публикация японки стала вирусной, набрав около 50 тысяч лайков и 18 тысяч ретвитов, а многие комментаторы решили последовать примеру девушки и тоже опубликовали свои фото и видео со стаканом чая, стоящем на груди.
Флешмоб получил название Hands-Free Bubble Tea challenge, а его участников можно найти по хэштегу
#手放しタピオカ. Вызов приняли в основном девушки.
Некоторые вместо своих фото поделились иллюстрациями и комиксами на эту тему.
А одна девушка показала, как используя природные формы, можно дать отдохнуть спине, на которой висит рюкзак.
Нашёлся и отчаянный мужчина, который тоже решил попробовать держать стакан чая с помощью груди.
А вы поучаствуете в этом челлендже?
К слову, ранее «Ридус» писал, как в интернете поделились самыми дурацкими и смешными способами держать стакан. И такого вы наверняка ещё не видели!
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