В Москве аферист попросился в клетку в суде, испугавшись гнева бабушек

Подсудимый сам попросился в клетку во время заседания в Басманном суде Москвы, испугавшись «разгневанных бабушек и дедушек».

Как сообщила председатель инстанции Ольга Вырышева, начался судебный процесс над неким Булановым и на заседание пришли 86 потерпевших пенсионеров, которых, по версии следствия, он обманул.

На заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы Вырышева рассказала, что десятки «разгневанных бабушек и дедушек» напугали подсудимого, который во время расследования находился под подпиской о невыезде.

«Он начал процесс с того, что попросил, чтобы его поместили в клетку», — цитирует ее РИА Новости.

При этом Вырышева не уточнила, выполнили ли просьбу Буланова или нет.