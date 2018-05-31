найти ×
   
  • USD +0.02
    64.34
  • EUR +0.12
    72.23
СохранитьСохранено0
×

001518

В Москве аферист попросился в клетку в суде, испугавшись гнева бабушек

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Подсудимый сам попросился в клетку во время заседания в Басманном суде Москвы, испугавшись «разгневанных бабушек и дедушек».

Как сообщила председатель инстанции Ольга Вырышева, начался судебный процесс над неким Булановым и на заседание пришли 86 потерпевших пенсионеров, которых, по версии следствия, он обманул.

На заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы Вырышева рассказала, что десятки «разгневанных бабушек и дедушек» напугали подсудимого, который во время расследования находился под подпиской о невыезде.

«Он начал процесс с того, что попросил, чтобы его поместили в клетку», — цитирует ее РИА Новости.

При этом Вырышева не уточнила, выполнили ли просьбу Буланова или нет.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
502719922читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7295025читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

161441306читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

464051217читать позжечитаю позже