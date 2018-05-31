В Москве аферист попросился в клетку в суде, испугавшись гнева бабушек
- 18 июня 2019, 17:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Подсудимый сам попросился в клетку во время заседания в Басманном суде Москвы, испугавшись «разгневанных бабушек и дедушек».
Как сообщила председатель инстанции Ольга Вырышева, начался судебный процесс над неким Булановым и на заседание пришли 86 потерпевших пенсионеров, которых, по версии следствия, он обманул.
На заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы Вырышева рассказала, что десятки «разгневанных бабушек и дедушек» напугали подсудимого, который во время расследования находился под подпиской о невыезде.
«Он начал процесс с того, что попросил, чтобы его поместили в клетку», — цитирует ее РИА Новости.
При этом Вырышева не уточнила, выполнили ли просьбу Буланова или нет.
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