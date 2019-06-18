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Россиянина ранили ножом в массовой драке в Стамбуле

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Стамбуле в результате массовой потасовки с применением холодного и огнестрельного оружия ножевое ранение получил гражданин России.

Как сообщает в Facebook Генконсульство РФ в Стамбуле, вечером 17 июня турецкие СМИ распространили информацию о конфликте, произошедшем между гражданами России и Грузии в офисе логистической компании, расположенной в районе Фатих.

От огнестрельного ранения скончался гражданин Грузии, жизни пострадавшего россиянина ничего не угрожает, говорится в сообщении.

В настоящее время местные правоохранительные органы проводят следственные действия. В связи с происшествием Генконсульство РФ в Стамбуле находится в постоянном контакте с полицией.

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