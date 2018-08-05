10+ ироничных комиксов об отношениях с девушкой, котом и самим собой

1. «Обожаю котиков» (верхнее фото)

Российский художник с псевдонимом Дантес рассказывает о жизни с помощью забавных рисунков. Ироничные истории о знакомых каждому ситуациях принесли автору уже семь тысяч подписчиков.

Салют! Это Дантес! Я рисую простые, но жизненные комиксы, в которых каждый узнает себя. Наслаждайтесь! — приветствует всех посетителей своей страницы в Instagram иллюстратор.

Собрали для вас самые забавные комиксы художника, чтобы вы улыбнулись.

2. «Всегда готов»

3. «Спасибо тем людям, которые выходят со мной на одной остановке и просят водителя остановиться»

4. «Когда в маршрутке сел на переднее сиденье»

5. «Нет, ты первый»

6. «Выжить любой ценой»

7. «Каждую ночь… тыгыдык»

8. «В нашумевшую тему про учителей»

9. «Кто знает, тот поймёт»

10. «Адский скакун, ночной котоконь»

11. «Одна из версий появления самого грустного рассказа»

12. «Про дневной сон»

13. «Угадай, где я»

14. «Когда пришло время мыть кота»

15. «Когда у девушки красные дни и вы решили посмотреть фильм»

16. «Дружеское общение»

17. «Во всё горло»

18. «Звуки природы»

19. «Когда ты один дома»

20. «Я каждый год на Пасху»

21. «Когда решился написать девушке, которая тебе нравится»

22. «Он всегда поддержит…»

23. «И почему-то все сразу понимают, что это ты»

24. «Когда остался дома один с котом… или не один…»

25. «Когда планируешь поспать на выходных»

26. «Никогда, слышишь, НИКОГДА не гугли симптомы»

27. «Я и мои друзья каждую пятницу»

28. «Когда я в клубе»

29. «Будни прокрастинатора»

30. «Кошачий язык»

Какой комикс сумел вас рассмешить? Напишите нам в комментариях, а ссылку на материал отправьте своим друзьям, которые приуныли.