В центре Москвы в ночь на 21 июня перекроют движение из-за выпускного бала
- 18 июня 2019, 10:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В центре столицы в ночь на 21 июня будет перекрыт ряд улиц из-за бала «Выпускник».
В частности, будет закрыт проезд для автотранспорта по улицам Варварка, Ильинка и Москворецкой, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту.
В четверг, 20 июня, в Государственном Кремлевском дворце состоится церемония вручения IX всероссийской премии «Выпускник-2019».
После мероприятия во дворце вечер продолжится на Красной площади, где для выпускников будут выступать рэпер Баста и группа IOWA, а затем начнется дискотека в Гостином Дворе.
В связи с этим улица Ильинка будет перекрыта в четверг, 20 июня, с 21:00 до окончания мероприятия.
Улицы Варварку и Москворецкую, Кремлевскую и Москворецкую набережные, а также Большой Москворецкий мост закроют для транспорта с 23:45 20 июня до 00:15 21 июня.
Кроме того, 20 июня с 15:00 до 19:30 на одну полосу будет сужено движение по Моховой улице в районе «Манежа», сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
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