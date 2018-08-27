В центре Москвы в ночь на 21 июня перекроют движение из-за выпускного бала

В центре столицы в ночь на 21 июня будет перекрыт ряд улиц из-за бала «Выпускник».

В частности, будет закрыт проезд для автотранспорта по улицам Варварка, Ильинка и Москворецкой, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту.

В четверг, 20 июня, в Государственном Кремлевском дворце состоится церемония вручения IX всероссийской премии «Выпускник-2019».

После мероприятия во дворце вечер продолжится на Красной площади, где для выпускников будут выступать рэпер Баста и группа IOWA, а затем начнется дискотека в Гостином Дворе.

В связи с этим улица Ильинка будет перекрыта в четверг, 20 июня, с 21:00 до окончания мероприятия.

Улицы Варварку и Москворецкую, Кремлевскую и Москворецкую набережные, а также Большой Москворецкий мост закроют для транспорта с 23:45 20 июня до 00:15 21 июня.

Кроме того, 20 июня с 15:00 до 19:30 на одну полосу будет сужено движение по Моховой улице в районе «Манежа», сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).