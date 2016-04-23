Около 10% браков в Москве в прошлом году было заключено с иностранцами

Около 10% москвичей из тех, кто в прошлом году женился или вышел замуж, связали свою судьбу с иностранными гражданами.

В связи с тем, что зарегистрировать браки с иностранцами желает все больше жителей столицы, теперь в Москве еще три ЗАГСа наделены соответствующими полномочиями.

Вступить в законный брак с иностранным гражданином или гражданкой можно будет в Мещанском, Медведковском и Гагаринском отделах ЗАГС.

Ранее это было возможно лишь во Дворце бракосочетания № 4 и в Шипиловском отделе ЗАГС.

Иностранный гражданин, чтобы подать заявление о регистрации брака, должен представить в ЗАГС следующие документы: удостоверение личности, документ о прекращении предыдущего брака (если ранее был женат), а также справку о семейном положении, выданную в его стране, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.