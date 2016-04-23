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Около 10% браков в Москве в прошлом году было заключено с иностранцами

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© pixabay.com

© pixabay.com

Около 10% москвичей из тех, кто в прошлом году женился или вышел замуж, связали свою судьбу с иностранными гражданами.

В связи с тем, что зарегистрировать браки с иностранцами желает все больше жителей столицы, теперь в Москве еще три ЗАГСа наделены соответствующими полномочиями.

Вступить в законный брак с иностранным гражданином или гражданкой можно будет в Мещанском, Медведковском и Гагаринском отделах ЗАГС.

Ранее это было возможно лишь во Дворце бракосочетания № 4 и в Шипиловском отделе ЗАГС.

Иностранный гражданин, чтобы подать заявление о регистрации брака, должен представить в ЗАГС следующие документы: удостоверение личности, документ о прекращении предыдущего брака (если ранее был женат), а также справку о семейном положении, выданную в его стране, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Названы самые популярные профессии у российских мужчин и женщин

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала наиболее популярные профессии у российских мужчин и женщин.

Согласно проведенному исследованию, женщины в прошлом году чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек).

На втором месте списка оказались работники образования (3,7 миллиона).

Следом за ними идут специалисты в области бизнеса и администрирования (3,3 миллиона) и представители экономической и административной сферы (2,2 миллиона), сообщает RT.

Больше всего мужчин в России в 2018 году работало водителями или операторами подвижного оборудования (6,6 миллиона человек).

На втором месте — рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона).

Далее следуют строители (2,2 миллиона) и охранники (2,2 миллиона), а также специалисты в области науки и техники (2,1 миллиона), отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в апреле Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России.

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