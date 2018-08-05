Замначальника отдела полиции в Ижевске получил 7 лет за подброс наркотиков

По обвинению в превышении должностных полномочий и фальсификации данных суд приговорил 33-летнего замначальника отдела полиции в Ижевске к семи годам колонии общего режима.

Кроме того, ему запрещено в течение 2,5 лет работать в госструктурах.

Следствие и суд установили, что в феврале 2016 года обвиняемый подбросил наркотики невиновному 52-летнему мужчине, чтобы повысить показатель раскрываемости преступлений.

Для выполнения своего замысла полицейский привлек молодого человека, который забрал из тайника наркотики и добровольно выдал их правоохранителям как якобы приобретенное у оговоренного мужчины. Часть наркотиков была подброшена ему в одежду. В результате невиновный человек был арестован и в течение девяти месяцев подвергался уголовному преследованию, в том числе более двух месяцев провел в СИЗО, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.

В том же 2016 году подлог раскрыли, а полицейского уволили.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого малолетних детей, его участие в боевых действиях, государственные награды, а также проблемы со здоровьем, которые имеются у самого полицейского, его детей и родителей.