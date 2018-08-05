Замначальника отдела полиции в Ижевске получил 7 лет за подброс наркотиков
- 17 июня 2019, 22:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По обвинению в превышении должностных полномочий и фальсификации данных суд приговорил 33-летнего замначальника отдела полиции в Ижевске к семи годам колонии общего режима.
Кроме того, ему запрещено в течение 2,5 лет работать в госструктурах.
Следствие и суд установили, что в феврале 2016 года обвиняемый подбросил наркотики невиновному 52-летнему мужчине, чтобы повысить показатель раскрываемости преступлений.
Для выполнения своего замысла полицейский привлек молодого человека, который забрал из тайника наркотики и добровольно выдал их правоохранителям как якобы приобретенное у оговоренного мужчины. Часть наркотиков была подброшена ему в одежду. В результате невиновный человек был арестован и в течение девяти месяцев подвергался уголовному преследованию, в том числе более двух месяцев провел в СИЗО, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.
В том же 2016 году подлог раскрыли, а полицейского уволили.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого малолетних детей, его участие в боевых действиях, государственные награды, а также проблемы со здоровьем, которые имеются у самого полицейского, его детей и родителей.
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