Последствия турбулентности в салоне самолета попали на видео

В Сети появилось видео, запечатлевшее происходящее на борту Boeing 737−300 во время турбулентности.

Ролик сопровождается сообщением, в котором говорится о том, что инцидент произошел 16 июня на рейсе авиакомпании ALK Airlines Приштина-Базель.

Пролетая над Альпами, самолет попал в зону сильной турбулентности.

На кадрах видно, что воздушное судно тряхнуло так, что содержимое тележки, которую по проходу везла стюардесса, вылетело на пассажиров. Некоторых из них даже обдало кипятком, утверждает автор ролика.

Он также пишет, что после приземления лайнера 10 человек обратились за медицинской помощью.

В сентябре 2018 года вскоре после взлета в самолет, выполнявший рейс Москва — Норильск, ударила молния. Никто из находившихся на борту 175 человек не пострадал, но пассажиры сильно испугались.