Если бы животные занимались йогой: 15 забавных фантазий

Йога стремительно захватывает не только мир людей, но и мир животных. И вот уже слоны, жирафы, бегемоты, коровы и олени легко и грациозно делают разнообразные асаны, оздоравливая душу и тело. Эту параллельную реальность нафантазировал французский художник Бруно Понтироли (Bruno Pontiroli) и, поправ все законы природы, заставил зверей принимать причудливые позы. За вымышленных миром иллюстратора следит уже более 120 тысяч человек в Instagram.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

А вы занимаетесь йогой? А ваши звери?