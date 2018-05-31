Если бы животные занимались йогой: 15 забавных фантазий
- 17 июня 2019, 17:43
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Йога стремительно захватывает не только мир людей, но и мир животных. И вот уже слоны, жирафы, бегемоты, коровы и олени легко и грациозно делают разнообразные асаны, оздоравливая душу и тело. Эту параллельную реальность нафантазировал французский художник Бруно Понтироли (Bruno Pontiroli) и, поправ все законы природы, заставил зверей принимать причудливые позы. За вымышленных миром иллюстратора следит уже более 120 тысяч человек в Instagram.
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А вы занимаетесь йогой? А ваши звери?
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