найти ×
   
  • USD -0.11
    64.32
  • EUR -0.59
    72.11
СохранитьСохранено0
×

001213

Если бы животные занимались йогой: 15 забавных фантазий

Small dd3dc5f883
  • 17 июня 2019, 17:43
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Йога стремительно захватывает не только мир людей, но и мир животных. И вот уже слоны, жирафы, бегемоты, коровы и олени легко и грациозно делают разнообразные асаны, оздоравливая душу и тело. Эту параллельную реальность нафантазировал французский художник Бруно Понтироли (Bruno Pontiroli) и, поправ все законы природы, заставил зверей принимать причудливые позы. За вымышленных миром иллюстратора следит уже более 120 тысяч человек в Instagram.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

А вы занимаетесь йогой? А ваши звери?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
4048387читать позжечитаю позже
Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
511769190читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

20063153читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

464051217читать позжечитаю позже