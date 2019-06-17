Худрук саратовского ТЮЗа серьезно пострадал, упав в оркестровую яму

После падения в оркестровую яму был госпитализирован художественный руководитель Саратовского академического театра юного зрителя.

Состояние 76-летнего Юрия Ошерова оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

Как сообщил kp.ru один из родственников народного артиста России, в настоящее время Ошеров подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится без сознания.

Известно, что худрук упал в оркестровую яму ТЮЗа днем 17 июня во время репетиции на большой сцене. Поскольку медикам не удалось своими силами вытащить Ошерова, на место были вызваны спасатели. Они спустились в яму при помощи альпинистского снаряжения и подняли пострадавшего.

По информации издания, Ошеров получил ушиб легких.