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Девушка еле влезла в купальник и развеселила соцсети

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  • 17 июня 2019, 16:43
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

20-летняя американка Лидия Рэмси (Lydia Ramsey) приобрела в интернет-магазине купальник синего цвета с лифчиком необычной формы — с прорезями на груди. Девушка уточнила, что предусмотрительно заказала верх на два размера больше, так как обладает весьма пышными формами и хотела, чтобы бикини село на ней идеально. То, что покупательница получила в итоге, она опубликовала на своей странице в Twitter в стиле фотографий «ожидание — реальность». И смотреть на это без смеха невозможно.

Никогда не покупайте бикини у , размер не подходит😂😡

Девушка отметила, что это бикини за 25 фунтов стерлингов (примерно 2000 рублей) показывает гораздо больше, чем ей хотелось бы. На твит незадачливой покупательницы обратило внимание издание The Sun. А публикация собрала весёлые комментарии от пользователей.

Я просто ору от этой фотки!
Ваша грудь умудряется выглядеть прилично, несмотря на этот ужасный лифчик)
Хахахаха, да ладно 😂😂
То же самое случается со мной каждый раз, даже когда я заказываю топ на три размера больше 😥😠
Я вою 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
О мой бог 😂
На моделях всё смотрится совсем не так, как на реальных людях!

Вскоре на жалобу Лидии отреагировал и сам интернет-магазин, отметив, что они готовы помочь с заменой купальника или как-то по-другому решить эту проблему.

Недавно «Ридус» писал про купальник с огромными вырезами для ног, который просто обескуражил пользователей, решивших, что модель надела его задом наперёд.

Также мы рассказывали про бикини, в котором нельзя купаться, а также про купальник с принтом мужской волосатой груди.

А ещё мы сообщали, что в этом году в моду вновь вошли провокационные купальники из изоленты. Осмелитесь ли вы такое надеть?

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