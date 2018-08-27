Девушка еле влезла в купальник и развеселила соцсети

20-летняя американка Лидия Рэмси (Lydia Ramsey) приобрела в интернет-магазине купальник синего цвета с лифчиком необычной формы — с прорезями на груди. Девушка уточнила, что предусмотрительно заказала верх на два размера больше, так как обладает весьма пышными формами и хотела, чтобы бикини село на ней идеально. То, что покупательница получила в итоге, она опубликовала на своей странице в Twitter в стиле фотографий «ожидание — реальность». И смотреть на это без смеха невозможно.

Никогда не покупайте бикини у @ OfficialPLT, размер не подходит

Девушка отметила, что это бикини за 25 фунтов стерлингов (примерно 2000 рублей) показывает гораздо больше, чем ей хотелось бы. На твит незадачливой покупательницы обратило внимание издание The Sun. А публикация собрала весёлые комментарии от пользователей.

Я просто ору от этой фотки!

Ваша грудь умудряется выглядеть прилично, несмотря на этот ужасный лифчик)

Хахахаха, да ладно

То же самое случается со мной каждый раз, даже когда я заказываю топ на три размера больше

Я вою

О мой бог

На моделях всё смотрится совсем не так, как на реальных людях!

Вскоре на жалобу Лидии отреагировал и сам интернет-магазин, отметив, что они готовы помочь с заменой купальника или как-то по-другому решить эту проблему.



Недавно «Ридус» писал про купальник с огромными вырезами для ног, который просто обескуражил пользователей, решивших, что модель надела его задом наперёд.

Также мы рассказывали про бикини, в котором нельзя купаться, а также про купальник с принтом мужской волосатой груди.

А ещё мы сообщали, что в этом году в моду вновь вошли провокационные купальники из изоленты. Осмелитесь ли вы такое надеть?