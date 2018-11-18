Трамп выгнал за кашель главу своей администрации

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы начавший кашлять исполняющий обязанности главы его администрации Мик Малвейни вышел за дверь.

Инцидент произошел во время интервью американского лидера телеканалу ABC News.

Президент говорил журналисту о своих финансовых отчетах в Овальном кабинете Белого дома, когда Малвейни закашлялся.

«Давайте заново, он кашляет посреди моего ответа!» — попросил Трамп корреспондента.

После очередного приступа кашля Трамп приказал Малвейни покинуть кабинет.

«Если вы собираетесь кашлять, пожалуйста, покиньте комнату. Вы просто не можете кашлять!» — попросил недовольный глава американского государства.

Ранее Трамп признался в беседе с The Washington Post, что он панически боится микробов. Тогда президент отметил, что считает рукопожатие «варварской» практикой, при которой можно легко заразиться гриппом или «чем-то подобным».