20-летняя девушка умерла, поцеловавшись с любимым
- 17 июня 2019, 15:02
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Мишлен Дюкрэ, мать 20-летней канадской девушки по имени Мириам, рассказала местным СМИ о трагической смерти своей дочери.
По ее словам, причиной летального исхода стал поцелуй с молодым человеком, пишет канадская франкоязычная газета Le Journal De Quebec.
Дюкрэ сообщила, что у дочери была астма и острая форма аллергии на арахис, ее бойфренд об этом не знал.
Буквально перед встречей с девушкой юноша съел бутерброд с арахисовой пастой.
Встретившись, молодые люди поцеловались, и вскоре у Мириам начался приступ удушья.
Врачи прибывшей скорой помощи пытались спасти юную канадку, однако реанимационные мероприятия не помогли — она скончалась.
Издание отмечает, что эта история произошла несколько лет назад, однако рассказ госпожи Дюкрэ дал возможность напомнить об осторожности людям, страдающим пищевой аллергией.
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