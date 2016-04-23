найти ×
   
  • USD -0.11
    64.32
  • EUR -0.59
    72.11
СохранитьСохранено0
×

002950

20-летняя девушка умерла, поцеловавшись с любимым

Small default
© pexels.com

© pexels.com

Мишлен Дюкрэ, мать 20-летней канадской девушки по имени Мириам, рассказала местным СМИ о трагической смерти своей дочери.

По ее словам, причиной летального исхода стал поцелуй с молодым человеком, пишет канадская франкоязычная газета Le Journal De Quebec.

Дюкрэ сообщила, что у дочери была астма и острая форма аллергии на арахис, ее бойфренд об этом не знал.

Буквально перед встречей с девушкой юноша съел бутерброд с арахисовой пастой.

Встретившись, молодые люди поцеловались, и вскоре у Мириам начался приступ удушья.

Врачи прибывшей скорой помощи пытались спасти юную канадку, однако реанимационные мероприятия не помогли — она скончалась.

Издание отмечает, что эта история произошла несколько лет назад, однако рассказ госпожи Дюкрэ дал возможность напомнить об осторожности людям, страдающим пищевой аллергией.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
123120432читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
464051217читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

10034560читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31617107читать позжечитаю позже