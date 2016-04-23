20-летняя девушка умерла, поцеловавшись с любимым

Мишлен Дюкрэ, мать 20-летней канадской девушки по имени Мириам, рассказала местным СМИ о трагической смерти своей дочери.

По ее словам, причиной летального исхода стал поцелуй с молодым человеком, пишет канадская франкоязычная газета Le Journal De Quebec.

Дюкрэ сообщила, что у дочери была астма и острая форма аллергии на арахис, ее бойфренд об этом не знал.

Буквально перед встречей с девушкой юноша съел бутерброд с арахисовой пастой.

Встретившись, молодые люди поцеловались, и вскоре у Мириам начался приступ удушья.

Врачи прибывшей скорой помощи пытались спасти юную канадку, однако реанимационные мероприятия не помогли — она скончалась.

Издание отмечает, что эта история произошла несколько лет назад, однако рассказ госпожи Дюкрэ дал возможность напомнить об осторожности людям, страдающим пищевой аллергией.