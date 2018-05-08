Что не так с нашим миром, показали в сатирических иллюстрациях

В работах британского художника Джона Холкрофта (John Holcroft) есть что-то очень тревожное — то, что заставляет людей остановиться и задуматься. В своих иллюстрациях автор изображает пороки современного общества: гонка по карьерной лестнице, жажда лайков, зависимость от соцсетей и гаджетов, отсутствие романтики в отношениях, погоня за деньгами, губительные страсти. Черпая вдохновение в плакатах 50-х годов, художник создаёт сатирические иллюстрации, которые наглядно показывают, что не так с нашим миром.

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Художники любят рисовать провокационные картинки, высмеивающие мир и современное общество.



Так, «Ридус» рассказывал, как русская художница рисует циничные комиксы о взрослой жизни.

А ещё мы писали об иллюстраторе, который с помощью своих неоднозначных творений критикует власть и нравы в обществе.

Что вы думаете об этих иллюстрациях?

