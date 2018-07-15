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Лодка или антенна: интернет ломает голову над новой оптической иллюзией

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  • 17 июня 2019, 13:07
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В Сети стала вирусной фотография с лодкой, которая вроде бы тонет в озере. Снимок опубликовал на портале Reddit пользователь с именем ogre_easy, и картинка набрала больше 127 тысяч лайков и свыше тысячи комментариев. Автор публикации рассказал, что нашёл это фото у себя в смартфоне и долго не мог понять, когда он его сделал и что на нём изображено.

Я смотрел на это фото и думал, зачем я сфотографировал тонущую в озере белую яхту. И только потом я понял, — сказал автор.

А вы поняли, что тут изображено?

Подсказка к разгадке загадочной фотографии кроется в правом верхнем углу фотографии. Присмотритесь внимательно — это пыльный кузов автомобиля, а «белая яхта» — кусок оторванной антенны. Но несмотря на то, что автор объяснил это ещё в заголовке, снимок всё равно сбил с толку тысячи людей:

Это сломанная антенна на моём авто, которая выглядит как затонувшая лодка. Её оторвало, когда я выезжал из гаража. Я сделал фото и забыл о нём.
Я серьёзно прочитал подпись и начал искать антенну, торчащую из его наполовину затонувшей лодки.
Слава богу, что я не один подумал так же!
Я прочитал до половины и попытался найти машину, припаркованную на затонувшей лодке.
Даже прочитав надпись, я видел на изображении чёртову лодку!
Мне понадобилось ОЧЕНЬ много времени, чтобы понять, что тут происходит.
И меня одурачила эта оптическая иллюзия!

Недавно «Ридус» публиковал семейную фотографию, на которой у отца и вовсе исчезли ноги. Чтобы понять, как он так раскорячился, люди даже нарисовали схемы.

Ранее мы писали, как в Сети активно обсуждали фотографию, на которой изображена то ли шея, то ли талия.

Также мы рассказывали, как соцсети ужаснули неправдоподобно тощие ноги девушки, но всё дело оказалось в полоске на штанах. И в ракурсе, конечно.

Ещё мы публиковали фотографию, на которой как будто бы изображена сосулька, замёрзшая в кране с водой. Однако так кажется до тех пор, пока не включишь видео.

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