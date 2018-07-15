В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ

У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.

Из 438 человек, которых проверили с начала года, заболевание выявили у двенадцати.

Среди ВИЧ-инфицированных — люди старше 60 лет, рассказала директор реабилитационного центра «Поколение» Наталья Устюжанина.

По ее словам, в рамках президентского гранта медики посещают самые труднодоступные деревни.

«В некоторые можно попасть только на пароме, есть населенные пункты, куда можно добраться только по зимнику», — приводит агентство слова директора центра.

Как сообщал «Ридус», в мае Роспотребнадзор завил, что 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.