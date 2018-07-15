В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ
- 17 июня 2019, 12:35
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Из 438 человек, которых проверили с начала года, заболевание выявили у двенадцати.
Среди ВИЧ-инфицированных — люди старше 60 лет, рассказала директор реабилитационного центра «Поколение» Наталья Устюжанина.
По ее словам, в рамках президентского гранта медики посещают самые труднодоступные деревни.
«В некоторые можно попасть только на пароме, есть населенные пункты, куда можно добраться только по зимнику», — приводит агентство слова директора центра.
Как сообщал «Ридус», в мае Роспотребнадзор завил, что 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.
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