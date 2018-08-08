«Аэрофлот» отказал пассажиру с инфарктом в бизнес-классе

Экипаж рейса SU-1411 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Екатеринбурга в Москву 10 июня, отказался переместить пассажира с инфарктом из салона экономкласса в бизнес-класс, несмотря на рекомендацию врача, экстренную ситуацию и наличие свободных мест.



«Они сказали, что у них якобы нет места. Это было очень некрасиво — бизнес у них был пустой, всего два человека сидели. Мы перевели его на заднее сиденье, там можно было прилечь. Потому что самое основное при инфаркте миокарда — кислород дать, положить. Я расстегнул воротник, положил его, мы надели на него кислородную маску. Потом еще несколько раз измеряли давление», — рассказал E1.RU врач из Екатеринбурга Всеволод Дунаев.

Проблемы с сердцем у 55-летнего мужчины начались во время полета: он почувствовал боль за грудиной и стал жаловаться на плохое самочувствие. В Москву он летел, чтобы разобраться в проблемах сына, и испытывал по этому поводу стресс, который мог спровоцировать развитие инфаркта.

Врач екатеринбургской ГКБ № 40 Всеволод Дунаев летел на Крит с пересадкой в Москве на собственную свадьбу. Узнав о том, что на борту плохо человеку, он оказал ему профессиональную помощь: измерил пульс, собрал на борту медикаменты и попросил бортпроводников переместить больного в более удобный бизнес-класс — но ему отказали.



Помощь мужчине с инфарктом со стороны экипажа «Аэрофлота» ограничилась вызовом в московский аэропорт Шереметьево реанимации и ускорением полета — вместо оставшегося по расписанию часа пилоты долетели до Москвы вдвое быстрее.

Поведением сотрудников авиакомпании Дунаев остался недоволен. По его словам, когда у пассажира случился инфаркт, «бортпроводники не знали, что делать, что-то крутились туда-сюда, ничего достать не могли». После приземления в Шереметьево вовремя не перегрузили его багаж, из-за чего свадьбу пришлось играть в другой одежде, — за это «Аэрофлот» не извинился даже по электронной почте.

Ранее «Ридус» рассказывал о проблеме с массовыми задержками с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево.