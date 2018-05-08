«Подонок Муженко» сознался в атаке на украинский батальон

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко рассказал о том, как украинские летчики в 2014-м году по ошибке атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».

«Когда батальон „Донбасс“ выдвигался на штурм Попасной, эту колонну видели наши летчики. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, но частично и военная техника. Вот летчики тогда нанесли удар, а потом мы долго разбирались, чья же это колонна», — заявил Муженко в эфире телеканала UATV.



Генерал отметил, что этот инцидент стал «отправной точкой нанесения белых полос на технику — для того, чтобы понимать, свои войска или чужие, наша это колонна или не наша». По словам Муженко, в результате атаки никто не пострадал.

Признание экс-начальника Генштаба вызвало скандал. Бывший командующий батальоном «Донбасс», а ныне депутат Верховной рады Семен Семенченко назвал Муженко «подонком» и «тупой тварью».

«А, так это значит был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло — только узнал что это они тогда по нам били. Гиркин из Славянска они „не заметили“, зато нас не пропустили … Век живи век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться…», — написал Семенченко в Facebook.



Ранее наиболее резонансным заявлением Виктора Муженко был его прогноз о численности потерь украинской стороны в случае попытки силового решения конфликта в Донбассе. В 2017 году он сказал журналистам, что при таком развитии событий страна за десять дней потеряет от 10 до 12 тысяч военнослужащих, причем три тысячи из них — убитыми. Также Муженко отметил, что не обошлось бы и без больших жертв среди мирного населения. При этом он сослался на данные, которые были получены во время учений «с применением специальных методик».