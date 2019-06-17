В Новосибирске отчисляют студентку, обвинившую педагога в изнасиловании
- 16 июня 2019, 22:32
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Новосибирске собираются отчислить из университета студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, сообщает местный портал NGS.
По данным издания, девушка не сдала экзамен. Проблемы с учебой она объяснила своим депрессивным состоянием из-за произошедшего ранее инцидента.
Я не могу готовиться к экзамену нормально. Я принесла справку в деканат о том, что у меня действительно депрессия, но ее никак не рассматривали, — приводит портал слова студентки.
Она рассказала, что раньше у нее не возникало сложностей с учебой. Девушка убеждена, что в университете все делают вид, что ничего не произошло.
Студентка рассказала порталу, что преподаватель вуза изнасиловал ее два года назад, однако тогда она побоялась обращаться в полицию.
Тем не менее девушка нашла более 30 студенток Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), которым этот преподаватель писал сообщения сексуального характера.
Следственный комитет начал проверку по данному факту, однако отказал в возбуждении уголовного дела.
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