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В Новосибирске отчисляют студентку, обвинившую педагога в изнасиловании

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© пресс-центр НГПУ

© пресс-центр НГПУ

В Новосибирске собираются отчислить из университета студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, сообщает местный портал NGS.

По данным издания, девушка не сдала экзамен. Проблемы с учебой она объяснила своим депрессивным состоянием из-за произошедшего ранее инцидента.

Я не могу готовиться к экзамену нормально. Я принесла справку в деканат о том, что у меня действительно депрессия, но ее никак не рассматривали, — приводит портал слова студентки.

Она рассказала, что раньше у нее не возникало сложностей с учебой. Девушка убеждена, что в университете все делают вид, что ничего не произошло.

Студентка рассказала порталу, что преподаватель вуза изнасиловал ее два года назад, однако тогда она побоялась обращаться в полицию.

Тем не менее девушка нашла более 30 студенток Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), которым этот преподаватель писал сообщения сексуального характера.

Следственный комитет начал проверку по данному факту, однако отказал в возбуждении уголовного дела.

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