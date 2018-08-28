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Мужчина с ножом пытался ворваться в бар в центре Москвы

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© Коллаж/Ридус

© Коллаж/Ридус

В центре Москвы нетрезвый мужчина с ножом в руках попытался ворваться в бар, однако сотрудники заведения не пустили его и закрыли двери, сообщает «Интерфакс».

Тогда в ответ этот человек разбил стеклянную часть двери. Инцидент произошел сегодня вечером в Пятницком переулке. 

Дебошира задержали и увезли сотрудники полиции. У неадекватного мужчины были порезаны руки, также его лицо было в крови. Прибывшие на место врачи скорой помощь оказали ему необходимую помощь.

Как рассказала агентству сотрудница бара, сначала этот мужчина сидел в заведении и пил пиво.

Когда же он не смог расплатиться за вторую кружку, вышел на улицу, где кинул бутылку в прохожего, который в свою очередь распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика.

После потасовки на улице мужчина достал нож и попытался вернуться в бар.

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