Пожар во Франции уничтожил более 250 тысяч литров коньяка
- 16 июня 2019, 18:13
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в департаменте Шаранта на западе Франции, сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что огонь охватил фотоэлектрические панели, а затем перекинулся на фермерский дом и сарай, а также винный погреб площадью 200 квадратных метров.
Недалеко от места возгорания пожарным удалось перерезать линию электропередачи в 20 тысяч вольт, благодаря чему огонь не перекинулся на соседний коньячный завод, где находилось около 350 тысяч дорогого алкогольного напитка.
В борьбе с огнем приняли участие 70 пожарных, включая специальную бригаду по тушению воспламенившегося алкоголя.
Пострадавших в результате пожара нет, отмечает kp.ru.
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