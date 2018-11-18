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Пожар во Франции уничтожил более 250 тысяч литров коньяка

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© pixabay.com

© pixabay.com

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в департаменте Шаранта на западе Франции, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что огонь охватил фотоэлектрические панели, а затем перекинулся на фермерский дом и сарай, а также винный погреб площадью 200 квадратных метров.

Недалеко от места возгорания пожарным удалось перерезать линию электропередачи в 20 тысяч вольт, благодаря чему огонь не перекинулся на соседний коньячный завод, где находилось около 350 тысяч дорогого алкогольного напитка.

В борьбе с огнем приняли участие 70 пожарных, включая специальную бригаду по тушению воспламенившегося алкоголя.

Пострадавших в результате пожара нет, отмечает kp.ru.

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