В Соборе Парижской Богоматери состоялась первая служба после пожара

В Соборе Парижской Богоматери прошла первая церковная служба с тех пор, как там произошел пожар, пишет французская газета Le Figaro.

Доступ на службу, в которой приняли участие около 30 человек, был ограничен по соображениям безопасности.

В соборе на церемонии собрались священнослужители, реставраторы, волонтеры и просто верующие люди.

Церемонию провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети. Все присутствующие надели на себя защитные каски.

После мессы Опети заявил на пресс-конференции, что на укрепление собора было уже потрачено 3, 6 миллиона евро, отмечает News.ru. По его словам, работы по укреплению конструкций здания продолжаются.



Как сообщал «Ридус», министр культуры Франции Франк Риестер предупредил, что реставрация сгоревшего в апреле собора Парижской Богоматери может занять больше пяти лет.

Напомним, один из самых известных памятников в Европе Нотр-Дам загорелся вечером 15 апреля. Огонь молниеносно распространился по строительным лесам, возведенным над крышей в процессе реконструкции. Шпиль и крыша собора обрушились, значительно пострадало внутреннее убранство. Одной из возможных причин пожара следователи называют короткое замыкание.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал полностью восстановить Нотр-Дам за пять лет.