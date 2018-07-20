Ребенок попал в реанимацию на соревнованиях по картингу в Подмосковье
- 15 июня 2019, 20:09
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В поселке Братовщина Пушкинского района Московской области во время детских соревнований по картингу одна из машин перевернулась и загорелась, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.
В результате сидевший в машине 11-летний мальчик получил 40% ожогов тела.
Пострадавший ребенок был доставлен в реанимацию Пушкинской больницы.
Как отмечает kp.ru, юный гонщик не справился с управлением, его машину занесло на большой скорости. Сразу после инцидента соревнования были остановлены.
Главное управление СК РФ по Московской области начало проверку по данному факту, отмечается на сайте ведомства.
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