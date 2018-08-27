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За что мы любим котов, рассказали в трогательных иллюстрациях

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  • 21 июня 2019, 20:07
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Люди делятся на два типа: одни предпочитают собак, другие обожают кошек. И те, и другие уникальные животные, которые могут стать настоящим другом человеку. А вот итальянская художница Маргарита Грассо (Margherita Grasso) — явная кошатница, которая не скрывает своей любви к этим своенравным, независимым, но таким милым зверям. Все свои тёплые чувства по отношению к котикам девушка выражает с помощью красочных иллюстраций.

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А у вас дома живёт кошка или собака?

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