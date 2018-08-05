найти ×
   
  • USD -0.20
    64.43
  • EUR -0.31
    72.70
СохранитьСохранено0
×

201316

Собака превратилась в живую статую и покорила сердца миллионов

Small dd3dc5f883
  • 14 июня 2019, 16:56
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Венесуэлец Хорхе Луис Руиз (Yorge Luís Ruiz) живёт в городе Форталеза, Бразилия, и зарабатывает на жизнь тем, что притворяется живой статуей на улицах, развлекая прохожих. А недавно напарником парня стал его пёс по кличке Джаспе (Jaspe), и вот тогда-то парочка и прославилась на весь мир.

Я никогда специально не дрессировал Джаспе замирать. Это получилось случайно, однажды я поцеловал его в шею и замер, пёс сделал то же самое. Также интуитивно он почувствовал, когда надо „ожить“ обратно, — рассказал уличный артист.

Необычную пару уличных артистов сняли на видео и выложили в Twitter, где ролик быстро стал вирусным и набрал почти 3 миллиона просмотров, 260 тысяч лайков и 89 тысяч ретвитов.

Кажется, что так называемые живые статуи просто стоят на улице, и некоторые не считают это за труд. Однако стоит представить, сколько часов тратится на подготовку, сложный мейкап, костюм, а также физический контроль, терпение и выносливость, и становится понятно, что эти деньги — вовсе не лёгкие.

Узнав о своей популярности в интернете, парень с собакой выразили благодарность всем пользователям за тёплые отклики: «Мы очень благодарны всем вам и поражены таким большим количеством положительных комментариев, которые мы получаем прямо сейчас».

Кстати, на Instagram пары артистов подписались уже более 82 тысяч человек.

Недавно «Ридус» писал об умнейшей собаке, которая научилась играть в дженгу и поразила миллионы людей. А потом выяснилось, что этот пёс также умеет танцевать, занимается йогой, играет на музыкальных инструментах, убирается дома, катается на скейте и, кажется, способен посчитать за вас налоги.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00172

Самолет «Аэрофлота» совершил в Варшаве экстренную посадку из-за дебошира

Small f1a6d446e0

Агрессивное поведение одного из пассажиров на борту самолета «Аэрофлота» стало причиной вынужденной посадки лайнера в Варшаве, сообщил представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский.

«Самолет „Аэрофлота“, который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира», — рассказал Рудский РИА Новости.

По всей вероятности, дебошир был пьян, отметил он.

Рудский также уточнил, что пограничники вывели буяна из самолета и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно вылетело в Москву уже без него.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
464051217читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
22458246читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

10034560читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

95026608читать позжечитаю позже