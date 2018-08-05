Собака превратилась в живую статую и покорила сердца миллионов

Венесуэлец Хорхе Луис Руиз (Yorge Luís Ruiz) живёт в городе Форталеза, Бразилия, и зарабатывает на жизнь тем, что притворяется живой статуей на улицах, развлекая прохожих. А недавно напарником парня стал его пёс по кличке Джаспе (Jaspe), и вот тогда-то парочка и прославилась на весь мир.

Я никогда специально не дрессировал Джаспе замирать. Это получилось случайно, однажды я поцеловал его в шею и замер, пёс сделал то же самое. Также интуитивно он почувствовал, когда надо „ожить“ обратно, — рассказал уличный артист.

Необычную пару уличных артистов сняли на видео и выложили в Twitter, где ролик быстро стал вирусным и набрал почти 3 миллиона просмотров, 260 тысяч лайков и 89 тысяч ретвитов.

Кажется, что так называемые живые статуи просто стоят на улице, и некоторые не считают это за труд. Однако стоит представить, сколько часов тратится на подготовку, сложный мейкап, костюм, а также физический контроль, терпение и выносливость, и становится понятно, что эти деньги — вовсе не лёгкие.

Узнав о своей популярности в интернете, парень с собакой выразили благодарность всем пользователям за тёплые отклики: «Мы очень благодарны всем вам и поражены таким большим количеством положительных комментариев, которые мы получаем прямо сейчас».

Кстати, на Instagram пары артистов подписались уже более 82 тысяч человек.



Недавно «Ридус» писал об умнейшей собаке, которая научилась играть в дженгу и поразила миллионы людей. А потом выяснилось, что этот пёс также умеет танцевать, занимается йогой, играет на музыкальных инструментах, убирается дома, катается на скейте и, кажется, способен посчитать за вас налоги.