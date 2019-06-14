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Приезжий ранил ножом двух прохожих в центре Москвы

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© Коллаж/Ридус

© Коллаж/Ридус

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина набросился с ножом на двух прохожих в центре столицы.

В итоге с улицы Солянка скорая доставила в больницу 27-летнего мужчину с ножевыми ранениями, а с улицы Покровка — 48-летнего приезжего с ножевым ранением грудной клетки.

Как сообщается на сайте столичного главка МВД РФ, полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний приезжий.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.

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Самолет «Аэрофлота» совершил в Варшаве экстренную посадку из-за дебошира

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Агрессивное поведение одного из пассажиров на борту самолета «Аэрофлота» стало причиной вынужденной посадки лайнера в Варшаве, сообщил представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский.

«Самолет „Аэрофлота“, который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира», — рассказал Рудский РИА Новости.

По всей вероятности, дебошир был пьян, отметил он.

Рудский также уточнил, что пограничники вывели буяна из самолета и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно вылетело в Москву уже без него.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.

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