Приезжий ранил ножом двух прохожих в центре Москвы

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина набросился с ножом на двух прохожих в центре столицы.

В итоге с улицы Солянка скорая доставила в больницу 27-летнего мужчину с ножевыми ранениями, а с улицы Покровка — 48-летнего приезжего с ножевым ранением грудной клетки.

Как сообщается на сайте столичного главка МВД РФ, полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний приезжий.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.