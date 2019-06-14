Папа двоих детей дорисовывает сказочный мир на их фотографиях

Современные дети чаще всего видят своих родителей с телефонами в руках, когда те стремятся запечатлеть каждый драгоценный момент детства. А вот отец двоих детей по имени Йота (Yota) решил не просто снимать своих отпрысков, а создавать им целые сказочные миры, в которых два маленьких мальчика становятся главными действующими лицами и героями. В семейном альбоме японца нет скучных фото — никаких фото в парке или на горшке. Зато его Instagram украшают креативные работы, где мальчишки то превращаются в супергеров, то в знаменитостей, а то отправляются в захватывающие приключения, — всё, на что хватит фантазии автора. Собрали для вас несколько оригинальных работ Йото, может они и вас вдохновят на идею.

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Хотели бы вы создавать подобные фото для своей семьи?