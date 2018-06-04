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Зачем нужен плавающий искусственный лес

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  • 14 июня 2019, 14:16
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Квинслендского университета предложили интересный способ защиты береговой линии от ветра и волн. Дело в том, что сильные волны во время непогоды и штормов могут разрушить городские прибрежные постройки.

Так как контролировать природные процессы ученые не в силах, они предложили создать искусственный плавающий лес, который защитит побережье.

Лес представляет собой изогнутую плавающую конструкцию длиной около километра.

Плавающий лес соорудят в местах, где волны из-за сильного ветра начинают расти. Ученые уверены, что гибкие конструкции из пластиковых и бетонных труб высотой около 20 метров смогут остановить сильные порывы ветра.

Трубы будут достаточно пластичными и гибкими, чтобы не сломаться. Также часть воды может заливаться в трубы, дополнительно помогая рассеивать мощность волн.

Технология плавающего леса уже запатентована Квинслендским университетом, и ученые рассчитывают, что их разработка пригодится в странах, где вероятность сильных штормов высока, например в Бангладеш, Мозамбике, Тайване и на Филиппинах.

Прототип конструкции уже протестировали в специальном аппарате U Queensland, в котором воссоздали условия сильных волн и ветра. Плавающий лес все выдержал, сообщают специалисты.

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Самолет «Аэрофлота» совершил в Варшаве экстренную посадку из-за дебошира

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Агрессивное поведение одного из пассажиров на борту самолета «Аэрофлота» стало причиной вынужденной посадки лайнера в Варшаве, сообщил представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский.

«Самолет „Аэрофлота“, который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира», — рассказал Рудский РИА Новости.

По всей вероятности, дебошир был пьян, отметил он.

Рудский также уточнил, что пограничники вывели буяна из самолета и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно вылетело в Москву уже без него.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.

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