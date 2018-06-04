Зачем нужен плавающий искусственный лес

Специалисты из Квинслендского университета предложили интересный способ защиты береговой линии от ветра и волн. Дело в том, что сильные волны во время непогоды и штормов могут разрушить городские прибрежные постройки.

Так как контролировать природные процессы ученые не в силах, они предложили создать искусственный плавающий лес, который защитит побережье.

Лес представляет собой изогнутую плавающую конструкцию длиной около километра.

Плавающий лес соорудят в местах, где волны из-за сильного ветра начинают расти. Ученые уверены, что гибкие конструкции из пластиковых и бетонных труб высотой около 20 метров смогут остановить сильные порывы ветра.

Трубы будут достаточно пластичными и гибкими, чтобы не сломаться. Также часть воды может заливаться в трубы, дополнительно помогая рассеивать мощность волн.

Технология плавающего леса уже запатентована Квинслендским университетом, и ученые рассчитывают, что их разработка пригодится в странах, где вероятность сильных штормов высока, например в Бангладеш, Мозамбике, Тайване и на Филиппинах.

Прототип конструкции уже протестировали в специальном аппарате U Queensland, в котором воссоздали условия сильных волн и ветра. Плавающий лес все выдержал, сообщают специалисты.