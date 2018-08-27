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Ученые рассказали, в чем опасность китайских «синих слез»

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  • 14 июня 2019, 12:12
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Летом у островов Мацзу в северной части Тайваньского пролива местные жители могут наблюдать «голубой огонек» — необычное свечение, сконцентрированное у берегов пролива.

На это красивое явление приезжают полюбоваться туристы, фотографы и местные жители, так как вид действительно захватывающий. Но ученые и тут испортили романтику: сияние очень токсично, предупреждают они.

Также океанографы выяснили, что с каждым годом площадь токсичного вещества увеличивается.

Это необычное свечение местные жители прозвали «синими слезами». Они вызваны деятельностью ночесветок — крошечных морских организмов из группы динофлагеллятов, которые обладают способностью к биолюминесценции — свечению.

Людям кажется это романтичным и красивым, но это на самом деле очень токсично, — рассказал Чанмин Ху, океанограф из Университета Южной Флориды и соавтор исследования.

В своей последней работе они проанализировали почти 1000 спутниковых снимков за последние 19 лет и увидели, что цветение динофлагеллятов, которое обычно наблюдается у берега, распространилось и на глубоководье.

Из-за такого быстрого распространения «синие слезы» отравляют воду вокруг и становятся серьезной опасностью для морских обитателей.

Причина резкого распространения «синих слез» пока точно не установлена, но есть предположение, что это связано с сельскохозяйственным загрязнением.

Удобрения попадают в реку Янцзы, а затем в Восточно-Китайское море, подпитывая динофлагелляты.

Профессор Ху и его коллеги заметили, что свечение снижалось при строительстве плотины в промежутке между 2000 и 2003 годами. В это время сток реки Янцзы заметно уменьшился. А в 2003 году, когда строительство плотины завершилось, и течение Янцзы снова ускорилось, «синие слезы» снова увеличились.

По прогнозам ученым, площадь распространения свечения будет только увеличиваться.

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Приморский медведь «станцевал» перед камерой

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© youtube.com

© youtube.com

Гималайский медведь эффектно станцевал перед видеокамерой в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. После этого дикий зверь решил уничтожить память о своем выступлении. К счастью, косолапому не удалось завершить начатое: карта памяти в устройстве осталась целой, а запись сохранилась.

На кадрах медведь внушительных размеров вальяжно направляется в сторону камеры и, словно позируя, начинает почесывать свою спину у дерева. После этого он, почуяв неладное, направляется в сторону объектива. Он сначала ударил камеру лапой, а затем пустил в ход зубы.

«По свидетельству специалистов, медведи — лидеры среди зверей по количеству случаев порчи фотоловушек на „Земле леопарда“. Это связано с природным любопытством этих хищников», — сказали сотрудники парка.

В конце мая в китайском заповеднике «Вэньчуань-Улун» провинции Сычуань на камеру видеонаблюдения попала редчайшая панда-альбинос. Несмотря на свою особенность, специалисты отметили, что панда выглядит абсолютно здоровой и сильной. Также по походке дикого зверя они определили, что альбинизм никак не повлиял на качество ее жизни. 

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