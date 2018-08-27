Ученые рассказали, в чем опасность китайских «синих слез»

Летом у островов Мацзу в северной части Тайваньского пролива местные жители могут наблюдать «голубой огонек» — необычное свечение, сконцентрированное у берегов пролива.

На это красивое явление приезжают полюбоваться туристы, фотографы и местные жители, так как вид действительно захватывающий. Но ученые и тут испортили романтику: сияние очень токсично, предупреждают они.

Также океанографы выяснили, что с каждым годом площадь токсичного вещества увеличивается.

Это необычное свечение местные жители прозвали «синими слезами». Они вызваны деятельностью ночесветок — крошечных морских организмов из группы динофлагеллятов, которые обладают способностью к биолюминесценции — свечению.

Людям кажется это романтичным и красивым, но это на самом деле очень токсично, — рассказал Чанмин Ху, океанограф из Университета Южной Флориды и соавтор исследования.

В своей последней работе они проанализировали почти 1000 спутниковых снимков за последние 19 лет и увидели, что цветение динофлагеллятов, которое обычно наблюдается у берега, распространилось и на глубоководье.

Из-за такого быстрого распространения «синие слезы» отравляют воду вокруг и становятся серьезной опасностью для морских обитателей.

Причина резкого распространения «синих слез» пока точно не установлена, но есть предположение, что это связано с сельскохозяйственным загрязнением.

Удобрения попадают в реку Янцзы, а затем в Восточно-Китайское море, подпитывая динофлагелляты.



Профессор Ху и его коллеги заметили, что свечение снижалось при строительстве плотины в промежутке между 2000 и 2003 годами. В это время сток реки Янцзы заметно уменьшился. А в 2003 году, когда строительство плотины завершилось, и течение Янцзы снова ускорилось, «синие слезы» снова увеличились.

По прогнозам ученым, площадь распространения свечения будет только увеличиваться.